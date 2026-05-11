New York: senza freni Seagate Technology

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda americana attiva nel settore storage , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,22%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Seagate Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 842,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 797,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 888,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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