New York: rally per Seagate Technology
(Teleborsa) - Brilla l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano con un aumento del 16,23%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 692,7 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 657,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 642,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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