New York: sell-off per Seagate Technology
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage, che tratta in perdita del 5,75% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Seagate Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader nella produzione di driver per hard-disk rispetto all'indice.
Tecnicamente, Seagate Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 823,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 757,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 889,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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