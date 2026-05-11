Piazza Affari: in perdita Avio
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda aerospaziale italiana, che esibisce una perdita secca del 4,48% sui valori precedenti.
L'andamento di Avio nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Si indebolisce il quadro tecnico di Avio, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 29,18 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 31,29. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 28,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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