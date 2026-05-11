Piazza Affari: in perdita Avio

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda aerospaziale italiana , che esibisce una perdita secca del 4,48% sui valori precedenti.



L'andamento di Avio nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Si indebolisce il quadro tecnico di Avio , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 29,18 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 31,29. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 28,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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