Banco Desio, utile 1° trimestre sale a 37,6 milioni con commissioni a +24% grazie a Bancassurance

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile netto consolidato pari a 37,6 milioni di euro (+1,7%) e un ROE annualizzato all'8% (9,3% a fine 2025) con costo del rischio pari a 27 bps (33 bps a fine 2025). Il Margine Operativo è pari a 68,9 milioni di euro con commissioni nette in crescita del 24,1% e margine di interesse in riduzione del 3,1% influenzato dalla dinamica dei tassi di mercato. Il cost income ratio è in miglioramento al 56,9% (59,0% al Q1 2025



Gli impieghi (lordi) verso la clientela ordinaria sono in crescita a 12,7 miliardi di euro (+0,6%) con ulteriori erogazioni a famiglie e imprese nel corso dell'anno per 0,8 miliardi di euro, la raccolta diretta è pari a 16,4 miliardi (-2,1%), mentre la raccolta indiretta è pari a 23,4 miliardi (-0,8%, di cui clientela ordinaria in aumento dello 0,7%) con Wealth Management in crescita con assets pari a 10,5 miliardi (+1,6% rispetto alla fine dell'esercizio precedente).



L'incidenza dei crediti deteriorati vede: NPL ratio lordo al 2,9% e netto all'1,5% (rispettivamente pari al 2,7% e all'1,4% a fine 2025). I livelli di coverage sui crediti deteriorati sono pari al 50,1% (coverage sui crediti deteriorati al netto delle garanzie pubbliche pari al 55,7%) e sui crediti in bonis allo 0,90%.

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