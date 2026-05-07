Bper, nel primo trimestre utile netto a 549 milioni. Papa: integrazione di Sondrio rafforza il modello industriale

CET1 ratio al 14,9%, oneri operativi sfiorano gli 800 milioni di euro.

(Teleborsa) - BPER Banca ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile netto ordinario consolidato di 549,0 milioni di euro, su proventi operativi netti a 1.774,1 milioni. Il margine di interesse si è attestato a 1.087,5 milioni, con una dinamica commerciale trimestrale positiva di 13,3 milioni al netto dell'effetto calendario (-20,9 milioni). Le commissioni nette hanno raggiunto 680,9 milioni. Il cost/income ratio si è attestato al 45,1%, con oneri operativi a 799,9 milioni. Il costo del credito annualizzato è risultato particolarmente contenuto a 27 punti base, con rettifiche su finanziamenti alla clientela di 85,6 milioni. Il CET1 ratio si attesta al 14,9%, il Tier 1 al 17,2% e il Total Capital al 19,1%.



I crediti netti verso la clientela sono pari a 128,8 miliardi, con nuovi finanziamenti erogati nel trimestre per 7,4 miliardi (+13,4% anno su anno). L'NPE ratio lordo è al 2,2% e quello netto all'1,1%, con copertura delle sofferenze al 71,7%. La raccolta diretta da clientela si attesta a 166,5 miliardi, la raccolta gestita a 81,2 miliardi e quella amministrata a 139,0 miliardi. LCR al 157% e NSFR al 131%.



Escludendo il contributo dell'ex Gruppo Banca Popolare di Sondrio, il margine di interesse BPER sale a 819,7 milioni (+1,0% anno su anno) e le commissioni nette a 568,0 milioni (+5,0%), trainate dai servizi di investimento (+7,8%) e dal comparto assicurativo danni e protezione (+27,4%). Gli oneri operativi scendono a 656,6 milioni (-1,6%), grazie alle iniziative di efficientamento che hanno ridotto le altre spese amministrative del 14,3%. Il cost/income è stabile al 48,5%. L'utile ordinario di pertinenza della capogruppo è pari a 405,4 milioni. I crediti netti crescono a 92,8 miliardi (+3,6%), con nuovi finanziamenti a 6,0 miliardi (+36,2%).



L'AD Gianni Franco Papa ha dichiarato: "Grazie al completamento dell’integrazione di Banca Popolare di Sondrio, possiamo oggi far leva su un modello industriale ancora più distintivo e su una maggiore forza e solidità data dalle nuove dimensioni e dalla più ampia base di risorse di capitale. Que sto assetto assume ulteriore valore alla luce della complessità e dell’incertezza del contesto macroeconomico e geopolitico in cui operiamo, che ci vede impegnati ad assicurare costante supporto ai clienti - privati, famiglie e imprese - anche in questi mo delicati e complessi. Trimestre dopo trimestre, i risultati dimostrano l’efficacia del nostro modello e ci stimolano a proseguire in questa direzione, ancora più determinati e forti, insieme alle nuove colleghe e ai nuovi colleghi".

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