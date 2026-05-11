Saudi Aramco, fa incetta di utili nel primo trimestre (+26%) con Hormuz chiuso

(Teleborsa) - Saudi Aramco ha registrato una solida performance nel primo trimestre 2026 ha annunciato un aumento del 26% su base annua degli utili del primo trimestre, cui ha contribuito anche il raggiungimento della piena capacità di un oleodotto chiave che le ha consentito di aggirare lo Stretto di Hormuz, bloccato a causa della guerra.



L'utile netto rettificato del colosso energetico saudita si è attestato a 33,6 miliardi di dollari, rispetto ai 26,6 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente, registrando quindi un balzo del 26% su base annua.



Il progresso si fa più consistente se confrontato con il dato del trimestre precedente: Il dato del primo trimestre rappresenta un aumento del 34% rispetto all'utile di 25,1 miliardi di dollari registrato nel quarto trimestre 2025.



Gli analisti si aspettavano un utile netto rettificato di 31,2 miliardi di dollari per il primo trimestre, ha affermato Aramco.



Aramco ha riportato un rapporto di indebitamento del 4,8% alla fine del primo trimestre, rispetto al 3,8% a fine 2025. Nel trimestre ha effettuato investimenti in conto capitale per 12,1 miliardi.



Il Flusso di cassa derivante dalle attività operative si è attestato a 30,7 miliardi di dollari (primo trimestre 2025: 31,7 miliardi di dollari), mentre il Flusso di cassa libero è stato pari a 18,6 miliardi di dollari (primo trimestre 2025: 19,2 miliardi di dollari), influenzato da un aumento del capitale circolante di 15,8 miliardi di dollari.



Il Cda ha approvato un dividendo base di 21,9 miliardi di dollari per il primo trimestre, con un aumento del 3,5% rispetto all'anno precedente.



Risultati che riflettono una “forte resilienza e flessibilità operativa in un contesto geopolitico complesso”, ha dichiarato l'Ad e Presidente Amin H. Nasser.



“Il nostro oleodotto East-West Pipeline, che ha raggiunto la sua capacità massima di 7 milioni di barili di petrolio al giorno, si è dimostrato un'arteria di approvvigionamento fondamentale, contribuendo a mitigare l'impatto di uno shock energetico globale e fornendo sollievo ai clienti colpiti dalle limitazioni alla navigazione nello Stretto di Hormuz”, ha osservato Nasser, aggiungendo che i recenti eventi hanno “chiaramente dimostrato il contributo vitale del petrolio e del gas alla sicurezza energetica e all'economia globale, e ci ricordano con forza che un approvvigionamento energetico affidabile è fondamentale”.



Il blocco iraniano dello Stretto di Hormuz ha causato la perdita di quasi un miliardo di barili di petrolio, e la carenza si aggrava ogni giorno che la via marittima rimane chiusa.



I prezzi del petrolio sono aumentati venerdì dopo che l'Iran ha lanciato nuovamente missili contro gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti hanno colpito due petroliere iraniane che tentavano di eludere il blocco navale. I prezzi del Brent sono aumentati del 95% nel primo trimestre e del 67% dall'inizio dell'anno.



I futures sul Brent, benchmark internazionale, al momento sono in rialzo del 3,9% a 105,3 dollari al barile, mentre i futures sul West Texas Intermediate (WTI) statunitense avanzano del 4,6% a 99,8 dollari.

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