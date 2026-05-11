BFF Bank, nel primo trimestre in forte crescita utili e ricavi. Ispezioni Banca d'Italia ancora in corso

BFF Banking Group ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile netto rettificato a 43,2 milioni di euro (+24% anno su anno) e un utile netto contabile a 49,5 milioni (+40%). I ricavi netti si sono attestati a 113,2 milioni (+19%), con contributi da tutte le divisioni: F&L a 53,3 milioni (+2% a/a), Payments a 18,0 milioni, Securities Services a 12,1 milioni e Corporate Center a 29,8 milioni.



L'utile ante imposte rettificato si è attestato a 62,3 milioni (+29%), con Securities Services e Corporate Center in crescita superiore al 100% anno su anno. Il costo del rischio è a 6,4 bps, con rettifiche su crediti a 3,3 milioni (da 0,5 milioni nel primo trimestre 2025).



Sul fronte patrimoniale, il CET1 includendo gli utili di periodo si attesta all'11,0%, sopra il requisito SREP del 9,86%. Il portafoglio crediti è pari a 5,5 miliardi (-4% a/a), con il 38% del totale attivo rappresentato da Titoli di Stato italiani in HTC. I depositi da Transaction Services si attestano a 6,0 miliardi, con un coefficiente Prestiti/Depositi al 76%.



Il totale dei crediti deteriorati netti è pari a circa il 73% del portafoglio crediti, con il 96% verso la Pubblica Amministrazione e una loss given default trascurabile. L'incremento rispetto al primo trimestre 2025 riflette la riclassificazione avviata a fine 2025, anche alla luce del provvedimento ricevuto da Banca d'Italia il 28 marzo 2026.



Sul fronte regolatorio, l'ispezione della Banca d'Italia avviata a dicembre 2025 è tuttora in corso. Raffaele Lener e Francesco Fioretto restano in carica quali Commissari in temporaneo affiancamento al CdA, che mantiene pieni poteri. La guidance 2026 prevede un utile netto rettificato tra circa 115 e 140 milioni. Dal 1° giugno entrerà in carica Gianluca Formenton come Chief Operating Officer, ruolo di nuova istituzione.

(Teleborsa) -