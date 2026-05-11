Casta Diva, TP ICAP Midcap alza target price con crescita confermata e slancio positivo

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il target price (a 3 euro per azione dai precedenti 2,80 euro) e confermato la raccomandazione (Hold, downpside potenziale dell'1%) sul titolo Casta Diva Group (CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo.



Durante la Midcap Conference, il management di Casta Diva ha confermato una traiettoria di crescita in linea con il Piano Industriale, evidenziando una buona visibilità per il 2026 in un contesto ancora selettivo per il settore degli eventi e dei contenuti live. Il management ha ribadito che la strategia rimane focalizzata sul consolidamento del mercato, sul cross-selling tra le diverse unità aziendali e sull'espansione internazionale, con una presenza che ora si estende a 14 città in tutto il mondo.



Un punto critico a breve termine rimane: oltre la metà del fatturato previsto per il 2026 deve ancora essere generata, rendendo fondamentale la capacità del gruppo di convertire il proprio portafoglio clienti e sostenere la domanda nei segmenti live e corporate. Dal punto di vista finanziario, il management ha evidenziato una maggiore disciplina negli investimenti, con un capex previsto leggermente inferiore alle stime per i prossimi anni e una struttura finanziaria compatibile con la prosecuzione della strategia di crescita esterna.



"Riteniamo che l'azienda continui a operare con rigore nel proprio settore, valutando attivamente nuovi obiettivi di acquisizione nei prossimi mesi", si legge nella ricerca.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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