Enel, Standard Ethics conferma rating "EE" e assegna outlook positivo

(Teleborsa) - Standard Ethics ha assegnato un Outlook "Positivo" a Enel . Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE" è confermato. Il primo Corporate SER assegnato al colosso elettrico italiano risale al 2004. La società è una costituente dello SE Italian Cluster e dello SE European Utilities Cluster (precedentemente noti come Index).



Gli analisti di Standard Ethics confermano l'allineamento generale di Enel alle indicazioni internazionali promosse da Onu, Ocse e Ue sulla sostenibilità. Tra gli elementi valutati positivamente, si registra: la buona copertura - attraverso policy e obbiettivi - dei principali temi ESG; la presenza di alcuni riferimenti internazionali nel Codice Etico; la rendicontazione extra finanziaria standard; la progressiva conformità ai migliori principi Ue ed Ocse delle proprie emissioni obbligazionarie. Nella struttura di corporate governance, si apprezzano l'indipendenza del Consiglio di Amministrazione e la parità tra i generi rappresentati.



Considerata la portata globale di Enel, rimangono auspicabili ulteriori implementazioni sul sistema di gestione e prevenzione dei rischi soprattutto in ambito di fair competition e tutela dei diritti dei consumatori.

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