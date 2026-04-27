Banca Cambiano 1884, Standard Ethics pone "under monitoring" il rating ESG

(Teleborsa) - Standard Ethics ha posto "Under Monitoring" il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Banca Cambiano 1884. L'attuale Corporate SER è "E+". Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



A seguito di una iniziativa di Banca d'Italia, e della interlocuzione tra quest'ultima e Banca Cambiano circa il sistema di governance, sono attesi prossimi sviluppi. Gli analisti pongono sotto monitoraggio il rating.

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