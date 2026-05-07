Kraft Heinz torna sul mercato europeo: emissione da 1 miliardo di euro per rifinanziare il debito in dollari

(Teleborsa) - Kraft Heinz è tornata sul mercato obbligazionario europeo per la prima volta da oltre un anno, emettendo bond in euro per un totale di 1 miliardo di euro con l’obiettivo di finanziare il riacquisto di debito denominato in dollari.



L'operazione, secondo quanto riporta Bloomberg che cita una fonte vicina alla vicenda, prevede due tranche, a cinque e otto anni, e si inserisce nel più ampio trend di crescente ricorso delle aziende statunitensi al mercato europeo del credito, favorito da condizioni di finanziamento ancora favorevoli e rendimenti relativamente contenuti.



I proventi saranno utilizzati per il buyback di obbligazioni in dollari con scadenza 2046 e 2049, che presentano cedole rispettivamente del 4,375% e 4,875%. L’offerta si inserisce in un contesto di forte attività sul mercato europeo, che ha visto emissioni per circa 55 miliardi di euro in soli due giorni, secondo i dati raccolti da Bloomberg.



Questa nuova emissione si aggiunge al boom registrato quest'anno dalle aziende statunitensi che raccolgono fondi in euro, tra cui Alphabet , Danaher e Baker Hughes , che hanno fatto il loro ingresso sul mercato nelle ultime settimane.



Bank of America Corp , Citigroup , Deutsche Bank e Goldman Sachs si stanno occupando dell'operazione.



(Foto: Jacob Rice on Unsplash)

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