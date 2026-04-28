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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Seduta debole per l'Hang Seng Index, con chiusura in calo a 25.925,7.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 26.303,7. Primo supporto visto a 25.731,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 25.537,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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