Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 23/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile
Chiusura negativa per l'Hang Seng Index, con un ribasso dello 0,95%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 26.296,7. Primo supporto visto a 25.724,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 25.533,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)