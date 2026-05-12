Munich Re conferma outlook 2026: utile 1° trimestre sale a 1,7 miliardi

(Teleborsa) - Munich Re viaggia in forte ribasso alla Borsa di Francoforte, con un calo del 4%, nonostante abbia annunciato un aumento degli utili in linea con le aspettative nel primo trimestre, grazie alla riduzione dei sinistri di grave entità liquidati dalla compagnia di riassicurazione tedesca.



L'utile netto è balzato del 57% su base annua, a 1,71 miliardi di euro, poco sotto le stime di mercato di circa 1,73 miliardi di euro. Il risultato è stato raggiunto a dispetto del calo dei ricavi assicurativi, che sono scesi del 5% a 15,02 miliardi di euro, scontando in gran parte la debolezza del dollaro. L'aumento degli utili è stato inoltre favorito da un confronto positivo con l'anno precedente, quando dopo che gli incendi di Los Angeles all'inizio del 2025 avevano incrementato le spese per i sinistri di grave entità. Oltre al settore assicurativo, Munich Re ha beneficiato anche di una performance più solida dei suoi investimenti.



La compagnia di riassicurazione tedesca ha confermato l'outlook per il 2026, indicando un utile pari a 6,3 miliardi di euro.



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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