Chiusura in rosso per le Borse europee con il Brent in rialzo del 3%

(Teleborsa) - Le Borse europee chiudono la seduta odierna in ribasso
, influenzate dai dati sull'inflazione statunitense di aprile che hanno superato le previsioni
degli analisti, e dalla persistente incertezza nelle trattative in Medio Oriente
per raggiungere un accordo con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta mostrando segni di frustrazione per la mancanza di progressi nei negoziati, con lo Stretto di Hormuz che rimane praticamente chiuso. Secondo quanto scrive Bloomberg, citando una fonte a conoscenza dei fatti, Teheran non ha dato alcun segnale di essere disposta a cedere o a rinunciare ad alcune delle sue principali richieste, come la revoca del blocco navale statunitense e l'allentamento delle sanzioni. Sempre sul fronte geopolitico, Trump partirà per Pechino per incontrare il presidente Xi Jinping, dopo settimane di tentativi falliti di persuadere il governo cinese a usare la sua influenza per spingere l'Iran ad accettare le condizioni statunitensi per porre fine alla guerra.
Sul fronte macroeconomico
, in Germania
a maggio lo ZEW ha sorpreso
positivamente, salendo a -10,2 punti da -17,2 grazie alle rafforzate speranze circa il superamento del conflitto mediorientale. In Italia
a marzo la produzione industriale ha segnato
un rialzo di +0,7% su mese (contro +0,2% atteso e precedente), con la possibilità
che le imprese abbiano aumentato la produzione nel tentativo di costituire scorte per far fronte a possibili problematiche di approvvigionamento derivanti dalla crisi in Medio Oriente. Negli Stati Uniti
ad aprile l'inflazione headline ha segnato
incrementi di +0,6% m/m (come atteso) e di +3,8% a/a (contro +3,7% atteso e +3,3% precedente), mentre quello core di +0,4% m/m (contro +0,3% atteso) e di +2,8% a/a (contro +2,7% atteso e +2,6% precedente).
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,40%. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.666,6 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,45%. Pioggia di acquisti sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,37%.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +75 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,86%. Tra le principali Borse europee
sensibili perdite per Francoforte
, in calo dell'1,62%, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e sotto pressione Parigi
, che accusa un calo dello 0,95%.
Sessione negativa per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che lascia sul parterre l'1,36%; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 51.513 punti, ritracciando dell'1,32%. Negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,8%); sulla stessa linea, variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-1,01%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza DiaSorin
(+2,37%), Avio
(+2,20%), Tenaris
(+2,08%) e Banco BPM
(+1,94%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics
, che ha archiviato la seduta a -5,29%. In apnea Prysmian
, che arretra del 5,16%. Scivola Nexi
, con un netto svantaggio del 4,82%. In rosso BPER Banca
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,70%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Pharmanutra
(+13,70%), BFF Bank
(+8,60%), De' Longhi
(+6,69%) e Sanlorenzo
(+3,78%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferragamo
, che ha terminato le contrattazioni a -4,51%. Tonfo di Comer Industries
, che mostra una caduta del 3,93%. Lettera su Technoprobe
, che registra un importante calo del 3,82%. Spicca la prestazione negativa di Carel Industries
, che scende del 3,45%.