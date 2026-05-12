In rosso l'azionario europeo con Brent sui 107 dollari, a Milano bene Mediobanca e MPS

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
.
A pesare sui mercati è il brusco stallo nei negoziati tra USA e Iran. Trump ha definito il cessate il fuoco "in terapia intensiva" dopo aver bollato come "spazzatura" le pretese di Teheran, che includono sovranità su Hormuz e riparazioni di guerra. L’incertezza geopolitica
spinge il petrolio Brent sopra i 107 dollari (+2,6%). Gli investitori guardano ora al vertice Trump-Xi in Cina (13-15 maggio) come ultima speranza per sbloccare la crisi.
A Piazza Affari
a guidare il listino sono Mediobanca
e Mps
che ha pubblicato una trimestrale "solida"
, come ha sottolineato
l'ad Lovaglio
.
Sul fronte macroeconomico
, confermata in accelerazione l'inflazione in Germania
a marzo. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,9% su base annua, rispetto al +2,7% rilevato nel mese precedente. Migliora l'indice ZEW tedesco a maggio
. L'indice anticipatore è risalito infatti a -10,2 punti
dai -17,2 punti di aprile. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a -19,2 punti.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,27%. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,67%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,15%.
Lo Spread
peggiora, toccando i +75 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,84%. Tra i mercati del Vecchio Continente
preda dei venditori Francoforte
, con un decremento dello 0,95%, tentenna Londra
, con un modesto ribasso dello 0,49%, e giornata fiacca per Parigi
, che segna un calo dello 0,56%.
Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,87%; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 51.771 punti, ritracciando dello 0,82%.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(-0,1%); sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,45%. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, Mediobanca
avanza del 3,62%.
Si muove in territorio positivo Banca MPS
, mostrando un incremento del 3,39%.
Denaro su Avio
, che registra un rialzo del 3,25%.
Bilancio decisamente positivo per Tenaris
, che vanta un progresso del 3,05%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi
, che continua la seduta con -3,33%.
Si concentrano le vendite su Leonardo
, che soffre un calo del 3,22%.
Vendite su Amplifon
, che registra un ribasso del 3,21%.
Seduta negativa per Prysmian
, che mostra una perdita dell'1,94%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Pharmanutra
(+12,79%), BFF Bank
(+10,37%), Brembo
(+3,36%) e D'Amico
(+2,67%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ENAV
, che prosegue le contrattazioni a -2,87%.
Sotto pressione Ferragamo
, che accusa un calo del 2,52%.
Scivola Reply
, con un netto svantaggio del 2,40%.
In rosso Moltiply Group
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,19%.