Asta BOT 12 mesi, collocati 10 miliardi di euro con rendimenti in rialzo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 10 miliardi di euro di BOT 12 mesi nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 12 maggio 2026.



In particolare, sono stati collocati 8,5 miliardi di euro del BOT 12 mesi (vita residua 365 gg), per cui la domanda ha raggiunto 12,28 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,45. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,699%, ovvero 10 punti base sopra quello dell'asta analoga precedente, che risale al 9 aprile 2026.



Inoltre, sono stati collocati 1,5 miliardi di euro del BOT 12 mesi (vita residua 61 gg), per cui la domanda ha raggiunto 2,62 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,75. Il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,116%.

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