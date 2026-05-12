eBay, CdA respinge l'offerta di GameStop

(Teleborsa) - Modesto guadagno per il titolo eBay che avanza timidamente dello 0,21%.



Il gruppo ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione della società ha deciso di respingere la proposta di acquisizione non richiesta e non vincolante avanzata da GameStop definendola "né credibile né attrattiva".



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend della società di commercio globale rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



L'esame di breve periodo di eBay classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 109,4 USD e primo supporto individuato a 106,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 112,3.



Condividi

```