Eventi e scadenze del 29 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 29/04/2026

Appuntamenti:

Assemblea Unioncamere Nazionale - Roma (piazza Sallustio) - Riunione istituzionale del sistema camerale italiano che riunisce i vertici delle Camere di commercio per discutere indirizzi strategici, attività e temi di interesse per il sistema imprenditoriale nazionale. Autorizzata la trasferta del Presidente e del Segretario Generale. Interviene il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Bank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

FOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell

FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte

Madrid Forum 2026 - 40th European Gas Regulatory Forum - Sede della CNMC, Alcalá 47, Madrid - Organizzatore: Commissione europea e Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); si tratta della 40ª edizione del forum regolatorio sul gas europeo (da mercoledì 29/04/2026 a giovedì 30/04/2026)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel ° trimestre 2026

10:30 - Assemblea annuale dell Associazione Industrie Beni di Consumo - Magna Pars di Milano - All'incontro "Competere nel nuovo scenario globale. Strategie di crescita per le Pmi del largo consumo" parteciperanno esponenti di importanti aziende, provenienti da tutta Italia. Focus su scenario globale, dinamica della domanda ed esigenze delle imprese. Tra gli interventi, Flavio Ferretti, presidente di IBC - Associazione Industrie Beni di Consumo, Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del made in Italy e Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera dei deputati

11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di marzo 2026

11:00 - Istat - Retribuzioni contrattuali I Trimestre 2026

18:00 - Banca d'Italia - "Rapporto sulla stabilità finanziaria" - Pubblicazione del primo Rapporto sulla stabilità finanziaria del 2026. Il Rapporto sarà presentato da Alessio De Vincenzo, Capo del Servizio Stabilità finanziaria, Dipartimento Economia e Statistica

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Adidas - Risultati di periodo

Alphabet - Risultati di periodo

Amazon - Risultati di periodo

Astrazeneca - Risultati di periodo

Banco Desio - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Banco Santander - Risultati di periodo

Beewize - CDA: Approvazione dati contabili

Brembo - Assemblea: Approvazione Bilancio Annuale al 31 dicembre 2025

Cloudia Research - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Credem - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2025

Deutsche Bank - CDA: Relazione sugli utili al 31 marzo 2025 con conference call per investitori e analisti

DiaSorin - Assemblea: Bilancio

eBay - Risultati di periodo

Elica - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive I trimestre esercizio 2026

FILA - Assemblea: Bilancio

Fineco - Assemblea: Assemblea dei soci

Ford Motor - Risultati di periodo

Goldman Sachs - Assemblea: Assemblea annuale degli azionisti

Iberdrola - Risultati di periodo

Italian Exhibition Group - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, in unica convocazione

Maire - CDA: Approvazione dati contabili

Mattel - Risultati di periodo

Mercedes-Benz - Risultati di periodo

Meta Platforms - Risultati di periodo

Microsoft - Risultati di periodo

Morningstar - Risultati di periodo

Nexi - Assemblea: Assemblea Ordinaria

Philogen - Assemblea: Bilancio

Prysmian - CDA: Risultati del I trimestre

Qualcomm - Risultati di periodo

Recordati - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2025 e nomina del Collegio Sindacale

Sabaf - Assemblea: Bilancio

Snam - Assemblea: Bilancio di esercizio 2025 - Delibera destinazione utile dell'esercizio 2025 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2026. Diffusione del comunicato stampa al termine dell’Assemblea

Toscana Aeroporti - Assemblea: Bilancio

Totalenergies - Risultati di periodo

TXT E-solutions - Assemblea: Bilancio

Ubs - Risultati di periodo

Unipol - Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2025 (unica convocazione)

Volkswagen - Risultati di periodo

Webuild - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025

WIIT - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025

Yum! Brands - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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