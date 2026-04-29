Eventi e scadenze del 29 aprile 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Mercoledì 29/04/2026
Appuntamenti:
Assemblea Unioncamere Nazionale - Roma (piazza Sallustio) - Riunione istituzionale del sistema camerale italiano che riunisce i vertici delle Camere di commercio per discutere indirizzi strategici, attività e temi di interesse per il sistema imprenditoriale nazionale. Autorizzata la trasferta del Presidente e del Segretario Generale. Interviene il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia
Bank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi
FOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell
FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte
Madrid Forum 2026 - 40th European Gas Regulatory Forum - Sede della CNMC, Alcalá 47, Madrid - Organizzatore: Commissione europea e Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); si tratta della 40ª edizione del forum regolatorio sul gas europeo (da mercoledì 29/04/2026 a giovedì 30/04/2026)
08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel ° trimestre 2026
10:30 - Assemblea annuale dell Associazione Industrie Beni di Consumo - Magna Pars di Milano - All'incontro "Competere nel nuovo scenario globale. Strategie di crescita per le Pmi del largo consumo" parteciperanno esponenti di importanti aziende, provenienti da tutta Italia. Focus su scenario globale, dinamica della domanda ed esigenze delle imprese. Tra gli interventi, Flavio Ferretti, presidente di IBC - Associazione Industrie Beni di Consumo, Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del made in Italy e Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera dei deputati
11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di marzo 2026
11:00 - Istat - Retribuzioni contrattuali I Trimestre 2026
18:00 - Banca d'Italia - "Rapporto sulla stabilità finanziaria" - Pubblicazione del primo Rapporto sulla stabilità finanziaria del 2026. Il Rapporto sarà presentato da Alessio De Vincenzo, Capo del Servizio Stabilità finanziaria, Dipartimento Economia e Statistica
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta medio-lungo
Aziende:
Adidas - Risultati di periodo
Alphabet - Risultati di periodo
Amazon - Risultati di periodo
Astrazeneca - Risultati di periodo
Banco Desio - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025
Banco Santander - Risultati di periodo
Beewize - CDA: Approvazione dati contabili
Brembo - Assemblea: Approvazione Bilancio Annuale al 31 dicembre 2025
Cloudia Research - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
Credem - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2025
Deutsche Bank - CDA: Relazione sugli utili al 31 marzo 2025 con conference call per investitori e analisti
DiaSorin - Assemblea: Bilancio
eBay - Risultati di periodo
Elica - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive I trimestre esercizio 2026
FILA - Assemblea: Bilancio
Fineco - Assemblea: Assemblea dei soci
Ford Motor - Risultati di periodo
Goldman Sachs - Assemblea: Assemblea annuale degli azionisti
Iberdrola - Risultati di periodo
Italian Exhibition Group - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, in unica convocazione
Maire - CDA: Approvazione dati contabili
Mattel - Risultati di periodo
Mercedes-Benz - Risultati di periodo
Meta Platforms - Risultati di periodo
Microsoft - Risultati di periodo
Morningstar - Risultati di periodo
Nexi - Assemblea: Assemblea Ordinaria
Philogen - Assemblea: Bilancio
Prysmian - CDA: Risultati del I trimestre
Qualcomm - Risultati di periodo
Recordati - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2025 e nomina del Collegio Sindacale
Sabaf - Assemblea: Bilancio
Snam - Assemblea: Bilancio di esercizio 2025 - Delibera destinazione utile dell'esercizio 2025 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2026. Diffusione del comunicato stampa al termine dell’Assemblea
Toscana Aeroporti - Assemblea: Bilancio
Totalenergies - Risultati di periodo
TXT E-solutions - Assemblea: Bilancio
Ubs - Risultati di periodo
Unipol - Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2025 (unica convocazione)
Volkswagen - Risultati di periodo
Webuild - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025
WIIT - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025
Yum! Brands - Risultati di periodo
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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