In rosso Wall Street con tensioni su Hormuz. eBay vola dopo maxi offerta GameStop

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,06% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, in lieve calo l' S&P-500 , che continua la giornata sotto la parità a 7.192 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,35%); come pure, in lieve ribasso l' S&P 100 (-0,56%).



Gli investitori guardano all'evoluzione delle trattative per la guerra in Iran, nel giorno in cui prende il via il Project Freedom con il quale la Casa Bianca punta a liberare le navi bloccate a Hormuz. Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali, mentre gli occhi degli addetti ai lavori guardano al dato clou della settimana sull'occupazione americana, in agenda venerdì.



In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto energia . Nel listino, i settori materiali (-1,59%), beni industriali (-0,98%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,86%) sono tra i più venduti.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Salesforce (+1,29%), Merck (+1,17%), Chevron (+0,97%) e Cisco Systems (+0,75%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Home Depot , che ottiene -2,89%.



Scivola Nike , con un netto svantaggio del 2,29%.



In rosso Goldman Sachs , che evidenzia un deciso ribasso del 2,26%.



Spicca la prestazione negativa di Procter & Gamble , che scende del 2,13%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Atlassian (+6,64%), Micron Technology (+6,62%), Insmed (+5,86%) e MicroStrategy Incorporated (+4,03%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Old Dominion Freight Line , che continua la seduta con -6,29%.



In apnea Qualcomm , che arretra del 5,16%.



Tonfo di Advanced Micro Devices , che mostra una caduta del 5,15%.

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