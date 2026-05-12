Francoforte: movimento negativo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Ribasso per Delivery Hero , che presenta una flessione del 3,22%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Delivery Hero più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Delivery Hero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,64. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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