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Germania, Indice ZEW in maggio
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12 maggio 2026 - 11.05
Germania,
Indice ZEW in maggio pari a -10,2 punti
, in aumento rispetto al precedente -17,2 punti (la previsione era -19,2 punti).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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