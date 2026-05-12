Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:13
28.818 -1,72%
Dow Jones 20:13
49.696 -0,02%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Germania, Indice ZEW in maggio

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Germania, Indice ZEW in maggio
Germania, Indice ZEW in maggio pari a -10,2 punti, in aumento rispetto al precedente -17,2 punti (la previsione era -19,2 punti).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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