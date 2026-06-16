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Indice ZEW Germania in giugno
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16 giugno 2026 - 11.05
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Indice ZEW in giugno pari a 10,5 punti
, in aumento rispetto al precedente -10,2 punti (la previsione era -5,8 punti).
(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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