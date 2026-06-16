Milano 15:48
52.373 +1,04%
Nasdaq 15:48
30.532 -0,04%
Dow Jones 15:48
51.984 +0,60%
Londra 15:48
10.507 +0,74%
Francoforte 15:48
24.947 +0,21%

Indice ZEW Germania in giugno

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Indice ZEW Germania in giugno
Germania, Indice ZEW in giugno pari a 10,5 punti, in aumento rispetto al precedente -10,2 punti (la previsione era -5,8 punti).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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