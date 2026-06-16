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Germania, a giugno indice ZEW balza a +10,5 punti e fa meglio delle attese

Miglior< anche l'indicatore relativo alla Zona Euro

Economia, Macroeconomia
Germania, a giugno indice ZEW balza a +10,5 punti e fa meglio delle attese
(Teleborsa) - Migliora l'indice ZEW tedesco a giugno. L'indice anticipatore è balzato infatti a +10,5 punti dai -10,2 punti di maggio.

Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un miglioramento ben più contenuto a -5,8 punti.

Peggiorano invece le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -81 punti da -77,8 punti del mese precedente, risultando peggiori delle attese (-77,5 punti).

Recupera anche l'indicatore relativo alla Zona Euro, che si è portato a +9,5 punti da -9,1 punti di maggio (meglio anche dei -7,2 del consensus).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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