Credemholding chiude il primo trimestre con un utile di oltre 108 milioni
(Teleborsa) - Il Cda di Credemholding, società che controlla il 79,82% del capitale di Credito Emiliano, ha approvato in data odierna sotto la presidenza di Lucio Igino Zanon di Valgiurata, i risultati al 31 marzo 2026.
La Società ha registrato un utile netto consolidato pari a 108,6 milioni di euro +1,95% a/a, rispetto all’utile netto 1Q25 che, al netto del beneficio positivo realizzato dalla controllata Credito Emiliano derivante dalla cessione delle attività di merchant acquiring, si attestava a 106,5 milioni di euro.
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