Pesante sul mercato di Londra Imperial Brands
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di tabacchi, che passa di mano in perdita del 5,91%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Imperial Brands, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Imperial Brands suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,58 sterline con tetto rappresentato dall'area 29,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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