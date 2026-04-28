Coca-Cola, primo trimestre sopra le attese: ricavi salgono a 12,5 miliardi (+12%)

(Teleborsa) - Coca-Cola ha aperto il 2026 con risultati superiori alle attese di Wall Street, con il titolo in rialzo di circa il 3% nel pre-mercato. I ricavi netti sono cresciuti del 12% a 12,5 miliardi di dollari, con ricavi organici (non-GAAP) in aumento del 10%, trainati da un incremento dell'8% nelle vendite di concentrati e da una crescita del 2% nel price/mix. I volumi per unit case sono aumentati del 3% a livello globale, con la società che ha guadagnato quote di mercato nelle bevande analcoliche ready-to-drink.



Il margine operativo si è espanso al 35,0% dal 32,9% dell'anno precedente, mentre il margine operativo comparabile (non-GAAP) è salito al 34,5% dal 33,8%, grazie alla crescita dei ricavi organici e a minori costi operativi, parzialmente compensati da maggiori costi delle materie prime e da un aumento degli investimenti in marketing. L'EPS è cresciuto del 18% a 0,91 dollari, con l'EPS comparabile (non-GAAP) a 0,86 dollari (+18%). Il cash flow operativo si è attestato a 2,0 miliardi e il free cash flow a 1,8 miliardi.



A guidare la crescita sono state le bevande zero-zucchero e le confezioni di formato ridotto, che stanno incontrando il favore dei consumatori in un contesto di spesa più attenta anche per effetto dei rincari energetici legati alla guerra in Medio Oriente. Il nuovo CEO Henrique Braun ha commentato: "Abbiamo avuto un ottimo inizio d'anno. I nostri risultati di questo trimestre riflettono la nostra incrollabile attenzione a rimanere vicini al consumatore, ad operare a livello locale e a gestire la complessità. Tuttavia, possiamo fare molto di più in un contesto dinamico. Il nostro team è motivato dall'opportunità di consolidare le solide basi dell'azienda".



Sulla guidance per l'intero anno 2026, Coca-Cola ha confermato una crescita dei ricavi organici (non-GAAP) del 4-5% e attende un EPS comparabile (non-GAAP) in crescita dell'8-9% rispetto ai 3,00 dollari del 2025, con un effetto valutario favorevole di circa il 3% basato sui tassi attuali. La crescita dell'EPS senza effetti valutari escludendo acquisizioni e cessioni è attesa al 6-7%. Il free cash flow è stimato a circa 12,2 miliardi di dollari, con cash flow operativo a 14,4 miliardi e capex a 2,2 miliardi. L'aliquota fiscale effettiva sottostante è stimata al 19,9%. Il gruppo aggiorna le stime per effetto dell'attesa cessione di Coca-Cola Beverages Africa nella seconda metà del 2026, che comporterà un effetto negativo di circa il 4% sui ricavi comparabili e dell'1% sull'EPS.

Condividi

```