Londra: preme sull'acceleratore Barclays
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la holding bancaria inglese, che mostra una salita bruciante del 7,11% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Barclays mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,36%, rispetto a +1,19% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,581 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,325. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,155.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```