Londra: preme sull'acceleratore Barclays

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la holding bancaria inglese , che mostra una salita bruciante del 7,11% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Barclays mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,36%, rispetto a +1,19% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,581 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,325. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,155.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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