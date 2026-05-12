Londra: performance negativa per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che mostra un decremento del 2,22%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Auto Trader Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di Auto Trader Group mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,05 sterline. Rischio di discesa fino a 4,935 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,165.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```