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RELX scambia in rosso a Londra
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07 maggio 2026 - 13.00
A picco il
fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali
, che presenta un pessimo -4,97%.
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