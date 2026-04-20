Parigi: movimento negativo per Societe Generale

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la big bank francese , con una flessione del 2,08%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Societe Generale più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo dell' Istituto di credito francese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 73,47 Euro. Rischio di discesa fino a 72,79 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 74,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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