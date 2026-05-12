Piazza Affari: andamento sostenuto per Brembo

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che lievita del 3,07%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brembo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del re dei sistemi frenanti rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```