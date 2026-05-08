Piazza Affari: in acquisto Brembo
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,19%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brembo rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo del re dei sistemi frenanti classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,85 Euro e primo supporto individuato a 9,95. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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