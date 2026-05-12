Piazza Affari: movimento negativo per Nexi
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che tratta con una perdita del 3,43%.
Lo scenario su base settimanale di Nexi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 4,054 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 3,907. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 3,846.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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