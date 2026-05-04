Piazza Affari: scambi in positivo per Nexi

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali , che tratta in utile del 3,21% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nexi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Nexi mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,216 Euro. Rischio di discesa fino a 4,102 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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