Piazza Affari: luce verde per Nexi

(Teleborsa) - Effervescente il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,95%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nexi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Nexi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,176 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,06. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,292.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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