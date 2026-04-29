Piazza Affari: luce verde per Nexi
(Teleborsa) - Effervescente il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,95%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nexi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Nexi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,176 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,06. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,292.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```