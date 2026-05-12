Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale nel trasporto marittimo, con una variazione percentuale del 2,54%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di D'Amico più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di D'Amico, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8,36 Euro. Primo supporto visto a 8,165. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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