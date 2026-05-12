Piazza Affari: rosso per Unicredit

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' istituto di credito , che presenta una flessione dell'1,84% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unicredit rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo della banca di Piazza Gae Aulenti mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 69,76 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 69. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 70,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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