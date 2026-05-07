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Piazza Affari: balza in avanti Unicredit

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Unicredit
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto di credito, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unicredit rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della banca di Piazza Gae Aulenti è in rafforzamento con area di resistenza vista a 72,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,71. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 73,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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