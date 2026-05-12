Sanlorenzo, Intesa aumenta target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha aumentato a 48,5 euro per azione (dai precedenti 46,7 euro) il target price su Sanlorenzo, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 35%.
Gli analisti scrivono che l'aumento degli ordini nel primo trimestre 2026 (+25% su base annua, raggiungendo i 233 milioni di euro) e il piano aziendale 2026-2028 hanno migliorato la visibilità sulle prospettive di crescita future.
Considerando i fattori di crescita evidenti e gli ottimi risultati del primo trimestre 2026, Intesa Sanpaolo ha aumentato le previsioni di fatturato netto derivante dalla vendita di nuovi yacht del 3,6% nel 2026 e del 3,1% in media nel biennio 2027-2028. Il portafoglio ordini a fine marzo indica che il 72% degli ordini è coperto per l'esercizio 2026. Complessivamente, hanno alzato le previsioni di utile per azione (EPS) per il biennio 2026-2028 di circa il 5% in media.
"Confermiamo il nostro rating Buy, poiché a nostro avviso i multipli attuali (11,5x P/E 26E e 6,8x EV/EBITDA 26E rispetto rispettivamente a 14,7x e 8,1x multipli medi di negoziazione nel periodo 2019-2025) non riflettono le solide prospettive offerte da clienti fedeli, una solida pipeline di nuovi prodotti e un posizionamento di fascia alta", si legge nella ricerca.
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