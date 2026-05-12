Sanlorenzo, Intesa aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha aumentato a 48,5 euro per azione (dai precedenti 46,7 euro) il target price su Sanlorenzo , operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 35%.



Gli analisti scrivono che l'aumento degli ordini nel primo trimestre 2026 (+25% su base annua, raggiungendo i 233 milioni di euro) e il piano aziendale 2026-2028 hanno migliorato la visibilità sulle prospettive di crescita future.



Considerando i fattori di crescita evidenti e gli ottimi risultati del primo trimestre 2026, Intesa Sanpaolo ha aumentato le previsioni di fatturato netto derivante dalla vendita di nuovi yacht del 3,6% nel 2026 e del 3,1% in media nel biennio 2027-2028. Il portafoglio ordini a fine marzo indica che il 72% degli ordini è coperto per l'esercizio 2026. Complessivamente, hanno alzato le previsioni di utile per azione (EPS) per il biennio 2026-2028 di circa il 5% in media.



"Confermiamo il nostro rating Buy, poiché a nostro avviso i multipli attuali (11,5x P/E 26E e 6,8x EV/EBITDA 26E rispetto rispettivamente a 14,7x e 8,1x multipli medi di negoziazione nel periodo 2019-2025) non riflettono le solide prospettive offerte da clienti fedeli, una solida pipeline di nuovi prodotti e un posizionamento di fascia alta", si legge nella ricerca.

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