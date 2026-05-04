Worldline perfeziona cessione della divisione Electronic Data Management a SIX

(Teleborsa) - Worldline , colosso francese dei pagamenti, ha perfezionato la cessione della divisione Electronic Data Management a SIX Group, che gestisce l'infrastruttura del mercato finanziario svizzero e spagnolo. L'unità ceduta fornisce servizi che aiutano i clienti a conformarsi ai requisiti normativi e a minimizzare i rischi associati, incluso il monitoraggio dei titoli soggetti a sanzioni.



Si tratta di un ulteriore passo nella strategia di riorientamento del Gruppo verso le attività sinergiche di pagamento europee, consentendo a Worldline di semplificare le operazioni e ottimizzare l'allocazione delle risorse, in linea con il suo piano di trasformazione North Star. I proventi rafforzeranno il profilo finanziario, aumenteranno la flessibilità strategica nel medio termine e favoriranno il reinvestimento del capitale nelle attività principali.











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