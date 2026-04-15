Bank of America, utile trimestrale balza a 8,6 miliardi (+17%) trainato da trading e investment banking

(Teleborsa) - Bank of America ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile netto di 8,6 miliardi di dollari, in crescita del 17% rispetto agli 7,4 miliardi dello stesso periodo del 2025. L'utile per azione diluito è salito a 1,11 dollari da 0,89 (+25%). Il titolo avanza dell'1,5% nel premarket.



I ricavi netti sono aumentati del 7% a 30,3 miliardi, sostenuti dal margine di interesse netto (+9% a 15,7 miliardi), dalle commissioni di investment banking e dall'asset management. Il rapporto di efficienza è migliorato di circa 170 punti base al 61%, con un operating leverage del 2,9%.



Il principale motore della crescita è stato il Global Markets: i ricavi da sales and trading sono saliti del 13% a 6,4 miliardi, con l'azionario in rialzo del 30% a 2,8 miliardi e il reddito fisso (FICC) su del 2% a 3,5 miliardi, il sedicesimo trimestre consecutivo di crescita anno su anno. La volatilità dei mercati globali, innescata dalla svolta hawkish della Fed, dai timori sulla bolla AI e dalla crisi in Medio Oriente, ha alimentato l'attività dei clienti sulle trading desk.



Sull'investment banking, le commissioni totali sono cresciute del 21% a 1,8 miliardi, ben sopra le attese di crescita del 10%. Il mercato globale dell'M&A ha superato 1.200 miliardi di dollari nel trimestre, con 22 deal da oltre 10 miliardi, un record trimestrale.



Il CEO Brian Moynihan ha dichiarato: "L'utile per azione è cresciuto del 25% su base annua, avviando il 2026 con un forte slancio. L'utile netto di 8,6 miliardi di dollari ha riflesso l'esecuzione disciplinata del team, che ha prodotto 290 punti base di leva operativa. Questo si è tradotto in un netto miglioramento anno su anno nei rendimenti sul capitale e sugli asset. La crescita dei ricavi del 7% anno su anno ha incluso un margine di interesse netto migliore delle nostre attese, in aumento del 9%, oltre a una crescita a doppia cifra nei ricavi da sales and trading, nelle commissioni di investment banking e nelle commissioni di asset management. Restiamo attenti ai rischi in evoluzione. Tuttavia, abbiamo registrato un'attività sana dei clienti, con una spesa dei consumatori solida e una qualità degli asset stabile, a indicare un'economia americana resiliente".

Condividi

```