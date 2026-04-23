Aeffe, patrimonio netto negativo per 1,92 milioni di euro al 31 marzo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Aeffe , società del lusso quotata su Euronext Milan, ha approvato la situazione patrimoniale al 31 marzo 2026, dalla quale emerge che il patrimonio netto, pari ad un valore negativo di 1.919.278 euro, risulta diminuito al di sotto del minimo stabilito dal Codice Civile (cioè dell'importo minimo del capitale sociale previsto per le società per azioni, pari a 50.000 euro). Tale circostanza integra la fattispecie di cui all'art. 2447 del Codice Civile.



In data 2 ottobre 2025, la società - all'atto di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi - ha dichiarato di volere beneficiare della sospensione, inter alia, degli obblighi di ricapitalizzazione di cui al Codice Civile, ai sensi del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza.



Il consiglio ha provveduto a dare mandato al presidente e al CEO perché provvedano a convocare l'assemblea degli azionisti per darne compiuta e puntale rappresentazione agli azionisti e creditori sociali, pur a fronte della sospensione dei predetti obblighi di riduzione del capitale e ricapitalizzazione.

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