Banco Desio avvia acquisto totalitario di Solutions Capital Management, oggi il delisting da EGM

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza
, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (OPA
) promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Solutions Capital Management SIM
(SCM) e facendo seguito al comunicato sui risultati definitivi dell’Offerta
, rende noto di aver provveduto a comunicare in data odierna a SCM l’avvenuto deposito e la disponibilità del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, pari ad Euro 240.466,82, su apposito conto corrente aperto da Equita SIM presso Intesa Sanpaolo
.
Il Controvalore Complessivo, depositato sul Conto, è destinato – esclusivamente, incondizionatamente ed irrevocabilmente – al pagamento del corrispettivo delle residue n. 52.162 azioni ordinarie di SCM ancora in circolazione, rappresentative del 2,335% del capitale sociale, come da istruzioni irrevocabili impartite dall’Offerente a Equita SIM. A tal riguardo, la banca ricorda che il corrispettivo per ogni Azione Residua risulta pari al Corrispettivo dell’Offerta (i.e., Euro 4,61 per azione ordinaria dell’Emittente).
Il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell’Offerente avrà efficacia a partire dalla data odierna.
L'istituto di credito ricorda infine che Borsa Italiana, con avviso n. 21787 del 28 aprile 2026, ha disposto a decorrere dalla data odierna la revoca delle azioni ordinarie
di SCM dalle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan.