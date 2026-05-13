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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato -0,03%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,9173, mentre i supporti sono stimati a 0,9152. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,9194.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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