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Analisi Tecnica: USD/YEN del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un -0,09%.

Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 159,602 con primo supporto visto a 159,291. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 159,165.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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