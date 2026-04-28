Analisi Tecnica: USD/YEN del 27/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un -0,09%.
Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 159,602 con primo supporto visto a 159,291. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 159,165.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)