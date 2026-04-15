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Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Performance infelice per il cross americano contro Yen, che chiude la giornata del 14 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese evidenzia un declino dei corsi verso area 158,57 con prima area di resistenza vista a 159,346. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 158,312.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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