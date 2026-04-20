First Capital, il CdA uscente presenta lista per il rinnovo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione uscente di First Capital , holding finanziaria specializzata in investimenti PIPE e Private Equity quotata su Euronext Growth Milan, ha depositato la propria lista di candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo in vista dell'assemblea convocata per il 30 aprile 2026.



La lista comprende Michaela Castelli, Renzo Torchiani, Marco Di Lorenzo, Vincenzo Polidoro, Sandro Torchiani, Alessandro Francini e Pietro Bontempi, di cui Castelli e Bontempi in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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