Brembo, Standard Ethics declassa il rating ESG

(Teleborsa) - Standard Ethics ha abbassato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Brembo , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, a "E+" dal precedente "EE-" con Outlook "Negativo". Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



La società fissa alcuni obbiettivi socio-ambientali in linea con i principali framework globali, pubblica policy lato "E" (Environmental) e "S" (Social) secondo gli orientamenti internazionali. Orientamenti correttamente richiamati anche all'interno del Codice Etico. Viene utilizzata una rendicontazione ESG standard. Nel complesso l'area ambientale e sociale, secondo la metodologia di Standard Ethics, appare allineata alle indicazioni internazionali e conferma la qualità dell'attività sottostante.



In riferimento al lato "G", gli analisti registrano un modello di governance integrato e in grado di trattare un ampio spettro di temi inerenti la Sostenibilità. Le competenze in materia ESG sono diffuse, anche a livello apicale. Nondimeno, le valutazioni del grado di indipendenza nel Consiglio di Amministrazione e dei presidi circa la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza restano elementi chiave per la Sostenibilità, così come indicato dai principi di corporate governance Ocse e Ue.



Gli analisti misurano tali presidi alla luce di un robusto sistema di voto maggiorato rafforzato nel 2024 con il perfezionamento della "Trasformazione Transfrontaliera nei Paesi Bassi" (e trasferimento della sede legale di Brembo ad Amsterdam). Progetto realizzato in presenza di un forte azionista di controllo, attivo anche a livello di CdA, e che è stato alla base dell'Outlook "Negativo" assegnato a giugno 2023. Outlook a cui viene dato seguito.

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